В Баку раненого ножом доставила в больницу полиция

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ В Низаминском районе Баку произошла поножовщина. Как сообщили Report в Низаминском районном управлении полиции (РУП), близ станции "Улдуз" был ранен ножом 34-летний Эмин Гасан оглу Гусейнов. Э.Гусейнов повздорил с родственником, который на почве ссоры нанес ему удары ножом. Отец Эмина, Гасан Гусейнов стал свидетелем инцидента и вытащил сына на дорогу, для того, чтобы отвезти в больницу. Он увидел патрульную машину полиции и остановил ее. Сотрудники полиции доставили пострадавшего в больницу. Нападавший скрылся с места происшествия.

В настоящее время сотрудниками Низаминиского РУП осуществляются оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемого в совершении преступления.