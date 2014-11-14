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    В Баку раненого ножом доставила в больницу полиция

    Сотрудниками Низаминиского РУП осуществляются оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемого в совершении преступления

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ В Низаминском районе Баку произошла поножовщина. Как сообщили Report в Низаминском районном управлении полиции (РУП), близ станции "Улдуз" был ранен ножом 34-летний Эмин Гасан оглу Гусейнов. Э.Гусейнов повздорил с родственником, который на почве ссоры нанес ему удары ножом. Отец Эмина, Гасан Гусейнов стал свидетелем инцидента и вытащил сына на дорогу, для того, чтобы отвезти в больницу. Он увидел патрульную машину полиции и остановил ее. Сотрудники полиции доставили пострадавшего в больницу. Нападавший скрылся с места происшествия. 

    В настоящее время сотрудниками Низаминиского РУП осуществляются оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемого в  совершении преступления.

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