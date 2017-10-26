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    В Баку ранен ножом охранник нежилого здания

    Инцидент совершен желавшим забраться внутрь

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ На территории Низаминского района Баку произошла поножовщина.

    Как сообщает Report, инцидент зафиксирован на посту охраны нежилого здания близ бывшего авторынка.

    При попытке неизвестного лица забраться в охраняемое здание ему воспрепятствовал охранник Аббасов Ильхам Мусеиб оглу 1965 г.р. Однако он был ранен ножом неизвестным. Пострадавший был госпитализирован.

    Факт расследуется в Низаминском районном управлении полиции.

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