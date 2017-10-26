В Баку ранен ножом охранник нежилого здания

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ На территории Низаминского района Баку произошла поножовщина.

Как сообщает Report, инцидент зафиксирован на посту охраны нежилого здания близ бывшего авторынка.

При попытке неизвестного лица забраться в охраняемое здание ему воспрепятствовал охранник Аббасов Ильхам Мусеиб оглу 1965 г.р. Однако он был ранен ножом неизвестным. Пострадавший был госпитализирован.

Факт расследуется в Низаминском районном управлении полиции.