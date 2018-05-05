В Баку ранее судимый получил ножевое ранение

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ В поселке Балаханы Сабунчинского района Баку произошла поножовщина.

Как передает Report, Джаббаров Азер Фируддин оглы 1966 г.р. получил ножевое ранение и помещен в Клинический медцентр №3.

В ходе предварительного допроса он сказал, что якобы в центре столицы получил ножевые ранения от арабских туристов.

Однако, как выяснилось в результате проведенного расследования сотрудниками Сабунчинского РУП, А.Джабаров был зарезан в поселке Балаханы со стороны своего знакомого.

Выясняется кем точно был спровоцирован инцидент.

А.Джаббаров ранее имел судимость.