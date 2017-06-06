В Баку ранее судимый мужчина грабил женщин

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Органы внутренних дел провели очередную успешную операцию, направленную на предотвращение грабежей, разоблачение нарушителей и пр.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, 3 июня в 18 часов на территории Насиминского района, применив силу в отношении столичной жительницы Улькер Рагимовой, неизвестный сорвал с шеи женщины золотую цепь и скрылся с места преступления.

В результате совместной операции находившихся на территории сотрудников отдельного полка полиции быстрого реагирования и Насиминского РУП подозреваемый был задержан в нескольких стах метрах от места преступления. Им оказался ранее судимый Алы Тагиев.

В ходе расследований выяснилось, что в тот же день на территории Насиминского района А. Тагиев, избив некую Диляру Ганиеву, сорвал золотую цепь с шеи женщины.

В результате оперативных мероприятий удалось установить, что аналогичные преступления (3 разбойных нападения и 2 ограбления) были также совершены А. Тагиевым на территории Насиминского и Наримановского района.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК, ведется расследование.

Полиция не исключает причастность подозреваемого в грабеже и разбое А. Тагиева к аналогичным преступлениям.

Другие граждане, пострадавшие в результате преступных действий А. Тагиева, могут обратиться в министерство внутренних дел (позвонив на номер 102) или же в Насиминское РУП.