В Баку работники компании по продаже энергетиков присвоили 41 000 манатов

В Баку в отношении руководства компании по продаже энергетических напитков совершено мошенничество в крупных размерах.

Как сообщает Report, обратившись с жалобой в правоохранительные органы, руководство азербайджанского представительства компании Berg Energy заявило, что в период с января по май этого года экспедиторы компании Э.Алиев и Р.Магсудов продали энергетические напитки на сумму 21 000 и 20 000 манатов соответственно (в целом 41 000 манатов) и присвоили деньги.

По факту ведется расследование.