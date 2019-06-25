В Баку работники исполнительной власти "умным" способом избавляются от мусора - ВИДЕО

В социальных сетях распространились видеокадры, на которых видно, как сотрудники Объединения жилищно-коммунального хозяйства Исполнительной власти Сабаильского района Баку очень "умным", как они считают, способом избавляются от груды мусора на территории, где проводятся работы по сносу, на улице Юсиф бека Ибрагимли.

Как сообщает Report, действия рабочих вызвали беспокойство живущих рядом людей.

"Мало того, что они поднимают пыль и шум, еще и не следуют никаким правилам безопасности. Строительные работы ведутся очень примитивно и непрофессионально, как будто в каменном веке", - написал один из пользователей соцсетей.

Другой пользователь написал: "Рабочих уволят, вопрос решится".

В ИВ Сабаильского района Report сообщили, что по вопросу ведется разбирательство.