В Баку работников аптеки задержали при продаже наркотиков

В Баку работники аптеки были задержаны при продаже наркотиков, сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основе поступившей информации сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками МВД, работники одной из аптек на территории Хатаинского района - житель Абшеронского района М.Салманов и жительница Баку В.Мамедова были задержаны при продаже 9-ти таблеток препарата "Tramadol" и 5-ти таблеток "Prebagalin".

Во время осмотра аптеки были обнаружены и изъяты 2 380 таблеток препарата "Tramadol", 667 таблеток "Pregabalin", 659 таблеток "T-doll", 246 таблеток "Contramal", 10 таблеток "Tamol XX", 58 таблеток "Royal", 70 таблеток "Lyrica" и 126 таблеток "Regape". Все эти лекарственные препараты являются наркосодержащими и выдаются только по рецепту.