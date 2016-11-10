В Баку рабочий упал со второго этажа и скончался

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В Баку 67-летний мужчина, упавший со второго этажа, скончался в больнице.

Как сообщает Report, несчастный случай произошел на территории 4-го микрорайона в Насиминском районе.

Согласно информации, работавший на территории Акберов Тарыель Бахрам оглу (1949 г.р.) по неосторожности упал со второго этажа. С тяжелыми телесными повреждениями он был госпитализирован, однако позже скончался в больнице от полученных травм.

По факту проводится расследование в Насиминской районной прокуратуре.