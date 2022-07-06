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В Баку рабочий погиб в результате несчастного случая

В Баку рабочий погиб в результате несчастного случая 5 июля около 18 часов на территории поселка Гала Хазарского района в результате несчастного случая погиб рабочий.
Происшествия
6 июля 2022 г. 10:32
В Баку рабочий погиб в результате несчастного случая

5 июля около 18 часов на территории поселка Гала Хазарского района в результате несчастного случая погиб рабочий.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Хазарскую районную прокуратуру.

В районную прокуратуру поступила информация о смерти рабочего Бакинского электромашиностроительного завода Эльфага Рагимова 1985 года рождения от травм, полученных в результате падения металлического предмета.

По данному факту прокуратурой Хазарского района возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda fəhlə bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb, cinayət işi açılıb

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