В Баку рабочий погиб в результате несчастного случая

5 июля около 18 часов на территории поселка Гала Хазарского района в результате несчастного случая погиб рабочий.

5 июля около 18 часов на территории поселка Гала Хазарского района в результате несчастного случая погиб рабочий.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Хазарскую районную прокуратуру.

В районную прокуратуру поступила информация о смерти рабочего Бакинского электромашиностроительного завода Эльфага Рагимова 1985 года рождения от травм, полученных в результате падения металлического предмета.

По данному факту прокуратурой Хазарского района возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса.