В Баку пытавшийся убить жену с особой жестокостью подал апелляционную жалобу

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Кямран Бибалов, обвиненный в нанесении ножевых ранений бывшей жене, подал апелляционную жалобу на приговор в отношении себя.

Как сообщает Report, заседание назначено на 27 сентября в Бакинском апелляционном суде.

Дело рассмотрят под председательством судьи Эльшада Шамаева.

Отметим, что К.Билалов пытался убить бывшую жену Хатиру Бибалову на почве ревности. Преступник подкараулил женщину, когда она вышла с работы и направлялась в сторону автобусной остановки. Он подошел к женщине и нанес многочисленные ножевые ранения, после сбежал с места происшествия. Несмотря на полученные ранения, доставленная в больницу женщина выжила.

К.Билалову инкриминировали статью 29, 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом).

Решение Бакинского суда по тяжким преступлениям он был приговорен к 14 годам и 3 месяцам тюремного заключения.