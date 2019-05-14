В Баку пьяный водитель устроил цепную аварию- ВИДЕО

В вечерние часы на территории Сабунчинского района Баку произошло цепное ДТП.

Как передаёт Report, после того, как направляющийся из посёлка Йени Рамана в городок под названием Шуша автомобиль с государственным регистрационным знаком "20-DE-409" вышел из-под управления и в результате этого, пять машин столкнулись.

В результате один челоdек получил ранения, в том числе машины пришли в негодное положение.

На место происшествия привлечены сотрудники дорожной полиции и полицейского патруля.