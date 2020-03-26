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В Баку проводятся дезинфекционные работы

В Баку проводятся дезинфекционные работы

По поручению Исполнительной власти города Баку в столице в местах массового скопления людей не менее двух раз в день проводится дезинфекция.

Как сообщили Report в ИВ, во избежание распространения в Азербайджане коронавируса на территории страны периодически проводятся дезинфекционные работы. 

Дезинфекционные работы проводятся в парках, на детских площадках, в административных зданиях и местах массового скопления людей. Не менее двух раз в день дезинфицируются скамейки, бордюры и пр. 

В соответствии с распоряжением Исполнительной власти города Баку, участились дезинфекционные и профилактические работы, перешли на усиленный режим работы.  

Отметим, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует без острой необходимости не покидать свои дома и не собираться в общественных местах. 

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