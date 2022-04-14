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В Баку проведены рейды на объектах обслуживания и торговли

В Баку проведены рейды на объектах обслуживания и торговли В Наримановском районе проведены рейды на объектах обслуживания и торговли, где наблюдается массовое скопление людей.
Происшествия
14 апреля 2022 г. 12:35
В Баку проведены рейды на объектах обслуживания и торговли

В Наримановском районе проведены рейды на объектах обслуживания и торговли, где наблюдается массовое скопление людей.

Об этом Report сообщили в Исполнительной власти города Баку.

Специальные группы, куда вошли представители Исполнительной власти Наримановского района, районного управления полиции, местных структурных подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям, ОАО "Азеришыг", ПО "Азеригаз" и ОАО "Азерсу", проводят проверки на соблюдение правил пожарной и технической безопасности на объектах общественного питания, в местах массового скопления людей, принимаются конкретные меры по устранению выявленных недостатков.

Специалисты проводят осмотр объектов, изучают состояние находящихся там газовых баллонов и других обогревателей, электричества, вентиляционных и других систем. В связи с выявленными нарушениями приняты соответствующие меры.

Цель мониторинга - изучить реальную ситуацию на этих объектах и предотвратить возможные инциденты в будущем.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda obyektlərdə qaz balonlarının vəziyyəti ilə bağlı reydlər keçirilib

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