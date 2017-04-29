В Баку проведены мероприятия по безопасности, 11 человек задержаны, установлено местонахождение 30 разыскиваемых лиц

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Главное управления полиции города Баку (ГУПГБ) совместно с территориальными органами полиции осуществило комплексные меры в целях обеспечения охраны общественного порядка и безопасности, предупреждения и раскрытия преступности, а также обеспечения безопасности дорожного движения.

Об этом сообщили Report из ГУПГБ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 11 человек задержаны за совершение различных преступлений, установлено местонахождение и задержаны 30 человек, находящихся в розыске. Кроме того, в отношении 151 гражданина, занятого уличной торговлей, предприняты соответствующие меры, 54 человека задержаны за бродяжничество и попрошайничество, также соответствующие меры предприняты в отношении 1730 человек, нарушивших паспортный режим, выявлены иные случаи мелкого хулиганства, антисанитарии, незаконного строительства.

В рамках комплексных мер сотрудниками Государственной дорожной полиции составлены протоколы об административном нарушении в отношении 1700 водителей, нарушивших правила дорожного движения, в том числе 161 водителя за грубое нарушение правил на дорогах столицы. На временную стоянку отправлены 13 транспортных средств, на которых установлено запрещенное дополнительное оборудование, в частности, многозвучные сигналы, жалюзи, пленки и пр. Выявлено 139 транспортных средств, имеющих неоплаченные штрафы. В отношении 20 водителей, управляющих автомобилем в нетрезвом виде, 991 водителя, нарушившего правила парковки, одного автохулигана и 854 пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте, предприняты соответствующие меры.

Продолжаются меры по контролю за порядком в столице.