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В Баку в ходе операций против торговцев наркотиками задержаны 95 человек

В Баку в ходе операций против торговцев наркотиками задержаны 95 человек Сотрудники Сураханского районного управления полиции за последнюю неделю в ходе проведенных операций задержали 95 человек, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков.
Происшествия
14 мая 2022 г. 15:00
В Баку в ходе операций против торговцев наркотиками задержаны 95 человек

Сотрудники Сураханского районного управления полиции за последнюю неделю в ходе проведенных операций задержали 95 человек, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, по всем обнаруженным фактам в следственном отделе управления были возбуждены уголовные дела.

В отношении 80 задержанных решением суда применена мера пресечения в виде ареста, 15 – в виде полицейского надзора. У них в целом был обнаружен 21 кг наркотических средств и психотропных веществ. 11 из задержанных непосредственно занимались контролем над сбытом наркотиков в Сураханы и других частях столицы.

В ходе операций, проведенных сотрудниками Сураханского районного управления полиции в течение указанного периода, были задержаны 14 членов 9 преступных групп, совершивших серию краж из домов, магазинов, платежных терминалов, библиотек, расположенных в поселках Говсан, Гарачухур, Амирджан и Ени Гюнешли, а также укравших запчасти лифтов из зданий. Установлено, что эти лица совершили кражи денег, золотых украшений и др. из 36 домов и объектов, расположенных на этих территориях.

По каждому из фактов в Сураханском РУП продолжается расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda narkotik satanlara qarşı əməliyyat keçirilib, 95 nəfər saxlanılıb

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