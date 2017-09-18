В Баку проведен рейд против не оплативших прошлые штрафы водителей - ВИДЕО

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Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Согласно соответствующему поручению руководства Главного управления дорожной полиции с целью обеспечения безопасности дорожного движения продолжаются профилактические мероприятия для выявления водителей, не оплативших своевременно штрафы по составленным в отношении них электронным протоколам, допускающих грубые нарушения правил, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили Report в министерстве внутренних дел, очередное мероприятия такого рода было проведено сотрудниками отдела государственной дорожной полиции Хазарского районного управления полиции. В ходе рейда были также задержаны водители со штрафами, отмеченными в центральном справочном центре как не разрешенные, им на месте были предъявлены документы в связи с совершенными ими нарушениями правил дорожного движения.

Было принято решение об отгоне на охраняемую временную автостоянку автотранспортных средств водителей, не оплативших штраф по административному протоколу в течение 2 месяцев.

Отметим, что за 8 месяцев этого года сотрудниками Хазарского РУП в отношении нарушивших правила дорожного движения водителей и пешеходов было составлено 7970 административных протоколов. При помощи спецтехники 25000 участников дорожного движения были оштрафованы в административном порядке.