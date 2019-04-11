В Баку против экс-сотрудников Госкомитета возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего завсектором Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев по Насиминскому району Бейверди Новрузова и другого сотрудника Шахина Мамедова.

Как сообщает Report, они обвиняются по статье 308.1 (злоупотребление служебными полномочиями) Уголовного кодекса АР.

Потерпевшим по уголовному делу лиц, обвиняемых в превышении должностных полномочий, признан Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Предварительное следствие по уголовному делу Б.Новрузова и Ш.Мамедова было изучено в прокуратуре и направлено в Насиминский районный суд для рассмотрения.

Дело передано в производство судьи Хафиза Кямранова, 23 апреля начнется подготовительное слушание.

Отметим, что приказом главы Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшана Рзаева завсектором госкомитета по Насиминскому району Б.Новрузов был уволен в начале этого года.