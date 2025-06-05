В Баку прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана

В Бакинском военном суде 5 июня

В Бакинском военном суде 5 июня прошло очередное заседание в рамках судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Армении Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давита Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти, ее насильственное удержание и других многочисленных преступлений.

Как сообщает Report, на заседании, прошедшем под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, защищающие государственное обвинение.

В ходе судебного процесса сначала было объявлено о присоединении нового адвоката для защиты обвиняемого Давита Ишханяна. Подсудимый заявил, что не возражает против своего нового адвоката. Он напомнил, что на одном из предыдущих заседаний выразил желание ознакомиться с протоколами судебного заседания, проведенного 26 мая, и сказал, что хотел бы также ознакомиться с протоколами судебных заседаний, проведенных 24 мая.

Судья Зейнал Агаев сообщил обвиняемому, что для ознакомления с протоколами судебных заседаний в ближайшие дни будут созданы условия, и в это время он сможет ознакомиться с запрошенными протоколами.

В суде были исследованы документы по фактам умышленного нанесения ущерба экологии и экономике Азербайджана в ходе агрессивной войны, развязанной Арменией.

Было отмечено, что после освобождения оккупированных территорий Азербайджан был проведен осмотр этих территорий, в ходе которых был определен ущерб, нанесенный каждому району и селу.

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