О нас

В Баку прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана

В Баку прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана В Бакинском военном суде 5 июня
Происшествия
5 июня 2025 г. 21:40
В Баку прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана

В Бакинском военном суде 5 июня прошло очередное заседание в рамках судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Армении Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давита Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти, ее насильственное удержание и других многочисленных преступлений.

Как сообщает Report, на заседании, прошедшем под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, защищающие государственное обвинение.

В ходе судебного процесса сначала было объявлено о присоединении нового адвоката для защиты обвиняемого Давита Ишханяна. Подсудимый заявил, что не возражает против своего нового адвоката. Он напомнил, что на одном из предыдущих заседаний выразил желание ознакомиться с протоколами судебного заседания, проведенного 26 мая, и сказал, что хотел бы также ознакомиться с протоколами судебных заседаний, проведенных 24 мая.

Судья Зейнал Агаев сообщил обвиняемому, что для ознакомления с протоколами судебных заседаний в ближайшие дни будут созданы условия, и в это время он сможет ознакомиться с запрошенными протоколами.

В суде были исследованы документы по фактам умышленного нанесения ущерба экологии и экономике Азербайджана в ходе агрессивной войны, развязанной Арменией.

Было отмечено, что после освобождения оккупированных территорий Азербайджан был проведен осмотр этих территорий, в ходе которых был определен ущерб, нанесенный каждому району и селу.

Новость дополняется...

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın vaxtilə işğalda olan ərazilərində “parad” üçün silahların Ermənistandan gətirildiyi etiraf edilib

Самое важное

Президент Азербайджана позвонил президенту ОАЭ
Президент Азербайджана позвонил президенту ОАЭ
30 мая 2025 г. 19:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi