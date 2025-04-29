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В Баку прошло международное мероприятие по Афганистану

В Баку прошло международное мероприятие по Афганистану Служба государственной безопасности (СГБ) организовала в Баку международную конференцию на тему "Афганистан: региональные контакты, безопасность и развитие" с участием представителей спецслужб из 20 стран.
Происшествия
29 апреля 2025 г. 10:41
В Баку прошло международное мероприятие по Афганистану

Служба государственной безопасности (СГБ) организовала в Баку международную конференцию на тему "Афганистан: региональные контакты, безопасность и развитие" с участием представителей спецслужб из 20 стран.

Об этом Report сообщили в СГБ.

Начальник СГБ, генерал-полковник Али Нагиев указал на значение нынешней конференции, которая является продолжением ранее проведенных встреч по Афганистану, и выразил надежду, что это международное мероприятие внесет значительный вклад в првращение Афганистана в централизованное государство, действующее в соответствии с нормами и принципами международного права.

На конференции представители других стран выразили уверенность в том, что мероприятие будет способствовать принятию серьезных мер по обеспечению мира и безопасности в Афганистане, а международное сообщество окажет поддержку процессу формирования устойчивой стабильности в этой стране.

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