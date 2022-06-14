В Баку прошло международное мероприятие на тему "Развитие Южного Кавказа в постконфликтный период"

В Университете АДА при совместной организации Государственного комитета по работе с диаспорой и Университета АДА состоялись круглые столы-слушания на тему “Развитие Южного Кавказа в постконфликтный период”.

В Университете АДА при совместной организации Государственного комитета по работе с диаспорой и Университета АДА состоялись круглый стол и слушания на тему “Развитие Южного Кавказа в постконфликтный период”.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие представители государственных структур, 22 иностранных эксперта, представляющих различные аналитические центры, университеты и СМИ США, Германии, Великобритании, Бразилии, Франции, Израиля, Италии, Турции, Грузии и Греции.

Обсуждения прошли при модераторстве проректора Университета АДА Фариза Исмаилзаде.

Помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев подробно проинформировал участников круглого стола о ведущей роли Азербайджана на Южном Кавказе, его участии в крупномасштабных проектах, о разминировании территорий, освобожденных нашей армией под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, о проводимых на этих территориях восстановительно-строительных работах, о возвращении вынужденных переселенцев на родные земли.

В ходе слушаний было отмечено, что иностранные эксперты сыграли важную роль в развитии региона Южного Кавказа, восстановительных работах, проводимых в Карабахе, в деле доведения до мира азербайджанских реалий.