В Баку прошло апелляционное слушание по делу Джахангира Гаджиева

В Бакинском апелляционном суде состоялось слушание по апелляционной жалобе 23 обвиняемых, в том числе отбывающего заключение бывшего председателя правления Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, бывшего депутата Дуньямина Халилова и свояка

В Бакинском апелляционном суде состоялось слушание по апелляционной жалобе на приговор в отношении 23 обвиняемых, в том числе отбывающего заключение бывшего председателя правления Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, бывшего депутата Дуньямина Халилова и свояка Дж.Гаджиева Исмаила Хидаятзаде.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Рамина Гарагурбанлы были уточнены анкетные данные обвиняемых.

Очередное заседание суда назначено на 15 сентября.

Отметим, что Бакинский суд по тяжким преступлениям по совокупности предыдущих наказаний приговорил Джахангира Гаджиева к 16 годам и 6 месяцам тюремного заключения, бывшего депутата Дуньямина Халилова - к 14 годам и 6 месяцам тюремного заключения по совокупности. Обвиняемый Исмаил Хидаятзаде приговорен к 5 годам и 6 месяцам тюремного заключения.

Другие обвиняемые – Джамал Гасанов, Сархан Расулов, Натик Иманов, Самир Иманов, Самир Гаджиев, Тебриз Абдулрагимов, Махир Гафаров, Садых Муртузаев, Тарлан Магеррамов, Фахреддин Гейбатов, Рамин Ахмедов, Фариз Мурадов, Салахеддин Гадиров, Эрхан Джавад, Ариф Рамазанов, Наваи Ширинов, Светлана Асадуллаева, Ариф Мадатов, Адиль Микаилов, Рамис Керимов были наказаны условно.

Дж.Гаджиев был признан виновным по обвинениям в присвоении, легализации денежных средств или другого имущества, приобретенного преступным путем, уклонении от налогов, превышении должностных полномочий и др.

Недовольные решением суда, обвиняемые подали апелляционную жалобу. Решением Бакинского апелляционного суда приговор был изменен и наказание Дж.Гаджиева сокращено на 3 месяца. Срок его наказания составил 16 лет и 3 месяца.

Решением Верховного Суда от 16 июня 2021 года решение Бакинского апелляционного суда в отношении Джахангира Гаджиева и других, вынесенное 11 февраля 2020 года, было отменено и назначено новое апелляционное рассмотрение в части гражданского иска по делу.

Отметим, что по официальным данным, в результате проведенного следствия возникли подозрения, что на основе поручений председателя правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангира Гаджиева в 2001-2015 годы были проведены незаконные вексельные операции на сумму 3,4 млрд долларов США и 987 млн евро (по тогдашнему курсу 3,8 млрд манатов).