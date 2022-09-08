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В Баку прошли тренинги "Условный пожар"

В Баку прошли тренинги "Условный пожар" По инициативе Государственной службы пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям и с участием Государственной службы пожарной охраны на улицах Ибрагима Дадашова 57, Тебриза 31, Алияра Алиева 6 в Наримановском районе, улице Мухаммеда Хади в Ха
Происшествия
8 сентября 2022 г. 11:21
В Баку прошли тренинги Условный пожар

По инициативе Государственной службы пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям и с участием Государственной службы пожарной охраны на улицах Ибрагима Дадашова 57, Тебриза 31, Алияра Алиева 6 в Наримановском районе, улице Мухаммеда Хади в Хатаинском районе и "8-м километре" в Низаминском районе Баку прошли тренинги по пожарной безопасности "Условный пожар".

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

Основной целью тренингов было повышение знаний и навыков личного состава по тушению пожаров, которые могут возникнуть в жилых зданиях и местах скопления людей, а также привитие гражданам правил безопасного поведения при пожаре.

Тренинги успешно завершились.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda “Şərti yanğın” təlimləri keçirilib

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