В Баку прошла международная конференция по информационной безопасности в Азербайджане и России

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ В Баку состоялась международная конференция на тему "Информационная безопасность в Азербайджане и России в контексте политических и правовых категорий".

Как сообщает Report, вступительную речь на конференции произнес председатель комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса Азербайджана Али Гусейнли.

А.Гусейнли подчеркнул особую важность проведения в Баку подобного мероприятия с участием ученых из России и Азербайджана.

На конференции также выступила доктор юридических наук А.Морозова с докладом "Подготовка высококвалифицированных кадров по информационному праву".

На международной конференции обсуждались проблема информационной безопасности во время оперативно-розыскных мероприятий, актуальные вопросы, связанные с правовым обеспечением информационной безопасности, а также вопросы технологической сферы.