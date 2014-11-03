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    В Баку прошла международная конференция по информационной безопасности в Азербайджане и России

    В ходе мероприятия обсуждались проблемы информационной безопасности во время оперативно-розыскных мероприятий и другие вопросы

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ В Баку состоялась международная конференция на тему "Информационная безопасность в Азербайджане и России в контексте политических и правовых категорий".

    Как сообщает Report, вступительную речь на конференции произнес председатель комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса Азербайджана Али Гусейнли.

    А.Гусейнли подчеркнул особую важность проведения в Баку подобного мероприятия с участием ученых из России и Азербайджана.

    На конференции также выступила доктор юридических наук А.Морозова с докладом "Подготовка высококвалифицированных кадров по информационному праву".

    На международной конференции обсуждались проблема информационной безопасности во время оперативно-розыскных мероприятий, актуальные вопросы, связанные с правовым обеспечением информационной безопасности, а также вопросы технологической сферы. 

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