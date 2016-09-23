В Баку прошла акция "Один день без смертей на дорогах!" - ФОТО

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Управление государственной дорожной полиции города Баку, Национальный автомобильный клуб Азербайджана (AMAK) совместно с Центром внешкольного воспитания №46 провели в Ясамальском районе (в районе Аздрамы) акцию под девизом "Один день без смертей на дорогах!" ("Yollarda ölümsüz bir gün!").

Как сообщает Report, при непосредственном контроле начальника отдела по связям с общественность Управления государственной дорожной полиции города Баку, полковника полиции Вагифа Асадова дети продемонстрировали правила перехода улицы и останавливали не соблюдавших правила дорожного движения водителей и пешеходов.

В заявлении Report Вагиф Асадов сказал, что с учетом начала нового учебного года осуществляются мероприятия с целью охраны жизни и здоровья детей: "Нами проведены несколько мероприятий в этом направлении. Несмотря на сокращение статистики негативных случаев, подобные мероприятия должны быть продолжены. На проводимых нами мероприятиях особое внимание уделяется отношениям между гражданами и полицией. Правила дорожного движения должны быть усвоены каждым участником движения. Здесь также следует увеличить ответственность. Наша работа заключается не только в привлечении к ответственности, но и в проведении пропаганды".

Отметим, что акция началась 20 сентября. До сих пор в ней приняли участие 500 школьников.