О нас

В Баку судят обвиняемого в убийстве сестры, заслушаны показания свидетелей

В Баку судят обвиняемого в убийстве сестры, заслушаны показания свидетелей В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло очередное судебное заседание по делу Табриза Гасымова, обвиняемого в убийстве своей сестры в Бинагадинском районе столицы.
Происшествия
9 января 2025 г. 11:34
В Баку судят обвиняемого в убийстве сестры, заслушаны показания свидетелей

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло очередное судебное заседание по делу Табриза Гасымова, обвиняемого в убийстве своей сестры в Бинагадинском районе столицы.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Айтен Алиевой прокурор огласил обвинительный акт.

Инцидент произошел 1 июля прошлого года на территории поселка Расулзаде. 26-летний Табриз Гасымов обвиняется в умышленном убийстве своей 20-летней сестры Тахмины Гасымовов на почве конфликта. Согласно материалам дела, молодой человек задушил Тахмину, когда та вернулась домой, а затем добровольно сдался полиции.

На заседании Табриз Гасымов признал свою вину, однако отказался давать показания в суде.

Позже были оглашены показания второго брата убитой Бахмана Гасымова, данные следствию.

"Тахмина вела легкомысленный образ жизни. Мы пытались наставить ее на путь истинный, но безрезультатно. Она работала в Баку. В день происшествия я поехал к ней на работу, было уже поздно вечером. Хотел проводить ее домой, но Тахмина отказалась, сказала, что приедет сама. Она вышла из магазина, села в машину своего руководителя и куда-то уехала. Табриз узнал об этом. Когда Тахмина вернулась домой, было уже за полночь", - говорится в показаниях Бахмана Гасымова.

Мужчина сообщил, что подсудимый Табриз Гасымов попросил его пойти в магазин, а когда он вернулся, обнаружил, что Тахмина уже убита. "Табриз задушил Тахмину, и никто не смог его остановить. Когда я пришел, она лежала на полу без признаков жизни. Брат выкурил сигарету, выпил воды, извинился перед нами и ушел, чтобы сдаться полиции".

Следующее судебное заседание назначено на 3 февраля.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bacısını boğaraq öldürməkdə təqsirləndirilən şəxsin məhkəməsi: "Yüngül həyat tərzi keçirirdi"

Экслюзивные новости

Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии
Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии
7 января 2025 г. 14:50
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
7 января 2025 г. 14:11
Эксперт: Азербайджанский газ может помочь энергобезопасности Словакии
Эксперт: Азербайджанский газ может помочь энергобезопасности Словакии
6 января 2025 г. 11:20
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
29 декабря 2024 г. 17:08
Футзальный клуб Араз-Нахчыван расстался с главным тренером
Футзальный клуб "Араз-Нахчыван" расстался с главным тренером
28 декабря 2024 г. 13:20
В Милли Меджлисе подготовили законопроект О международных договорах
В Милли Меджлисе подготовили законопроект "О международных договорах"
27 декабря 2024 г. 14:50
МЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
ФотоМЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
25 декабря 2024 г. 13:31
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
23 декабря 2024 г. 10:40
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК Мингячевир, принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК "Мингячевир", принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
18 декабря 2024 г. 12:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi