В Баку судят обвиняемого в убийстве сестры, заслушаны показания свидетелей

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло очередное судебное заседание по делу Табриза Гасымова, обвиняемого в убийстве своей сестры в Бинагадинском районе столицы.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло очередное судебное заседание по делу Табриза Гасымова, обвиняемого в убийстве своей сестры в Бинагадинском районе столицы.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Айтен Алиевой прокурор огласил обвинительный акт.

Инцидент произошел 1 июля прошлого года на территории поселка Расулзаде. 26-летний Табриз Гасымов обвиняется в умышленном убийстве своей 20-летней сестры Тахмины Гасымовов на почве конфликта. Согласно материалам дела, молодой человек задушил Тахмину, когда та вернулась домой, а затем добровольно сдался полиции.

На заседании Табриз Гасымов признал свою вину, однако отказался давать показания в суде.

Позже были оглашены показания второго брата убитой Бахмана Гасымова, данные следствию.

"Тахмина вела легкомысленный образ жизни. Мы пытались наставить ее на путь истинный, но безрезультатно. Она работала в Баку. В день происшествия я поехал к ней на работу, было уже поздно вечером. Хотел проводить ее домой, но Тахмина отказалась, сказала, что приедет сама. Она вышла из магазина, села в машину своего руководителя и куда-то уехала. Табриз узнал об этом. Когда Тахмина вернулась домой, было уже за полночь", - говорится в показаниях Бахмана Гасымова.

Мужчина сообщил, что подсудимый Табриз Гасымов попросил его пойти в магазин, а когда он вернулся, обнаружил, что Тахмина уже убита. "Табриз задушил Тахмину, и никто не смог его остановить. Когда я пришел, она лежала на полу без признаков жизни. Брат выкурил сигарету, выпил воды, извинился перед нами и ушел, чтобы сдаться полиции".

Следующее судебное заседание назначено на 3 февраля.