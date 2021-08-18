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В Баку прошел рейд по проверке соблюдения масочного режима в закрытых помещениях

В Баку прошел рейд по проверке соблюдения масочного режима в закрытых помещениях Сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) провели рейд по проверке соблюдения масочного режима в закрытых помещениях.
Происшествия
18 августа 2021 г. 17:05
В Баку прошел рейд по проверке соблюдения масочного режима в закрытых помещениях

Сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) провели рейд по проверке соблюдения масочного режима в закрытых помещениях.

Как сообщает Report, сотрудники полиции провели профилактическую беседу с гражданами на территории Насиминского района Баку, в том числе в районе станции метро "Мемар Аджеми" и напомнили о необходимости ношения масок в общественных местах.

В ходе рейда были оштрафованы нарушившие правила пандемии двое предпринимателей.

Напомним, что согласно решению Кабинета министров, использование медмасок в метро, общественном транспорте и закрытых помещениях является обязательным.

Гюнель Аббас

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda ictimai nəqliyyatda və qapalı məkanlarda maska taxmayanlara qarşı reyd keçirilib

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