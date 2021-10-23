В Баку пропала молодая женщина

В Баку пропала 27-летняя Гюнай Насибова, проживающая в поселке Баилово Сабаильского района Баку.

В Баку пропала 27-летняя Гюнай Насибова, проживающая в поселке Баилово Сабаильского района Баку.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

По информации, в полицию обратился муж пропавшей женщины, заявивший о том, что утром 22 октября он вышел из дома, а по возвращении вечером жены дома не оказалось. Поиски не дали результатов, и он обратился за помощью в полицию.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей женщине, сообщить в колл-центр "102” или в управление полиции Сабаильского района по номерам (012) 491-02-02 и (012)-437-02-02.