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В Баку пропала молодая женщина

В Баку пропала молодая женщина В Баку пропала 27-летняя Гюнай Насибова, проживающая в поселке Баилово Сабаильского района Баку.
Происшествия
23 октября 2021 г. 12:24
В Баку пропала молодая женщина

В Баку пропала 27-летняя Гюнай Насибова, проживающая в поселке Баилово Сабаильского района Баку.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

По информации, в полицию обратился муж пропавшей женщины, заявивший о том, что утром 22 октября он вышел из дома, а по возвращении вечером жены дома не оказалось. Поиски не дали результатов, и он обратился за помощью в полицию.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей женщине, сообщить в колл-центр "102” или в управление полиции Сабаильского района по номерам (012) 491-02-02 и (012)-437-02-02.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 27 yaşlı qadın itkin düşüb

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