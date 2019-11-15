В Баку пропала без вести воспитанница детдома

В Баку пропала без вести воспитанница детского дома, ученица 10-го класса.

Как сообщает Report, инцидент произошел 13 ноября на территории Наримановского района столицы.

Жительница Зардабского района, ученица 10-го класса Айша Велизаде 2003 г.р. вышла из детского дома в Хатаинском районе, чтобы забрать удостоверение личности у проживающей в Наримановском районе подруги.

Она переночевала в доме у подруги. Утром около 7 часов девушка покинула квартиру, ушла в неизвестном направлении и не вернулась.

Близкие девушки обратились в правоохранительные органы.

По факту в 17-м отделе полиции Наримановского РУП ведется следствие.