В Баку пропала 28-летняя женщина

В Баку пропала 28-летняя женщина.

В Баку пропала 28-летняя женщина.

Об этом Report сообщили ее близкие.

Сона Ильхамгызы, 1995 года рождения, 30 июля около 10 часов утра вышла из дома в поселке Масазыр, где проживала, и не вернулась.

По словам родственников, Сона Ильхамгызы страдает психическим расстройством, у нее проблемы с речью.

Свидетели сообщили, что она шла в направлении горы Вулкандага в этом районе, и, сбившись с пути, спрашивала дорогу домой.

При выходе из дома, на ней была серая светлая рубашка без рукавов и черные брюки.

Заметивших Сону Ильхамгызы просят сообщить об этом ее близким, обратившись по номерам 051 671 77 22, 055 233 35 37.