В Баку пропал молодой рэпер

В Баку пропал известный рэпер Ибрагим Назарли, 1991 года рождения.

В Баку пропал известный рэпер Ибрагим Назарли, 1991 года рождения.

Об этом Report сообщили его близкие.

По их словам, 9 ноября около 15:00 он вышел из дома в поселке Сахил Гарадагского района и не вернулся.

Согласно информации, Назарли был одет в темно-синие джинсы, черно-белые кроссовки и черную спортивную куртку с капюшоном.

В полиции проинформированы о факте пропажи.

Имеющих какую-либо информацию о местонахождении Назарли просят сообщить об этом, позвонив на горячую линию 102 МВД, или на номер 050 644 33 15.