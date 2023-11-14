В Баку пропал молодой рэпер

В Баку пропал известный рэпер Ибрагим Назарли, 1991 года рождения.
Об этом Report сообщили его близкие.
По их словам, 9 ноября около 15:00 он вышел из дома в поселке Сахил Гарадагского района и не вернулся.
Согласно информации, Назарли был одет в темно-синие джинсы, черно-белые кроссовки и черную спортивную куртку с капюшоном.
В полиции проинформированы о факте пропажи.
Имеющих какую-либо информацию о местонахождении Назарли просят сообщить об этом, позвонив на горячую линию 102 МВД, или на номер 050 644 33 15.