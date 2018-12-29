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    В Баку пропал без вести гражданин ОАЭ - ФОТО

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ 27 декабря гражданин Объединенных Арабских Эмиратов Салим Саид Салим 1962 г.р. пропал без вести на площади Фонтанов в Сабаильском районе.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе МВД.

    На нем были синие джинсы, черная зимняя куртка и коричневая кепка.

    Располагающих какой-либо информацией лиц просят обратиться на "горячую линию" МВД "102", а также по телефонам Сабаильского районного управления полиции (012) 437-02-02, и 9-го Отделения полиции (012) 492-02-02, (050) 776-77-44.

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