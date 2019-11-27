В Баку пропал без вести 30-летний мужчина на автомобиле.
Как сообщает Report, инцидент произошел 26 ноября на территории Ясамальского района столицы.
Так, Эльшан Агаев 1989 г.р. в районе 09:30 на своем автомобиле марки Hyundai Sonata с государственным регистрационным знаком Ax 9 CJ 006 с проспекта Иншаатчылар, 2 Ясамальского района уехал в неизвестном направлении и не вернулся.
Родственники Э.Агаева обратились в правоохранительные органы.
Расследование по факту ведется в 27-м отделении полиции Ясамальского РУП.
İsmayıl NəsibliАвтор новости