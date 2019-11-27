 Наверх

В Баку пропал без вести 30-летний мужчина на автомобиле

В Баку пропал без вести 30-летний мужчина на автомобиле

В Баку пропал без вести 30-летний мужчина на автомобиле.

Как сообщает Report, инцидент произошел 26 ноября на территории Ясамальского района столицы.

Так, Эльшан Агаев 1989 г.р. в районе 09:30 на своем автомобиле марки Hyundai Sonata с государственным регистрационным знаком Ax 9 CJ 006 с проспекта Иншаатчылар, 2 Ясамальского района уехал в неизвестном направлении и не вернулся.

Родственники Э.Агаева обратились в правоохранительные органы.

Расследование по факту ведется в 27-м отделении полиции Ясамальского РУП. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!