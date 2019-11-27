В Баку пропал без вести 30-летний мужчина на автомобиле

В Баку пропал без вести 30-летний мужчина на автомобиле

27 ноября, 2019 10:17

https://report.az/storage/news/36c715f6743fdf65627c3b8840d7c6d0/cd7b9f55-7385-4113-bf6f-a5517fcda0b9_292.jpg В Баку пропал без вести 30-летний мужчина на автомобиле. Как сообщает Report, инцидент произошел 26 ноября на территории Ясамальского района столицы. Так, Эльшан Агаев 1989 г.р. в районе 09:30 на своем автомобиле марки Hyundai Sonata с государственным регистрационным знаком Ax 9 CJ 006 с проспекта Иншаатчылар, 2 Ясамальского района уехал в неизвестном направлении и не вернулся. Родственники Э.Агаева обратились в правоохранительные органы. Расследование по факту ведется в 27-м отделении полиции Ясамальского РУП.

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