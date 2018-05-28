В Баку пропал без вести 14-летний подросток - ФОТО

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ 14-летний подросток пропал без вести в Баку.

Как сообщает Report, Фаиг Агаев заявил в 1-ое полицейское отделение Хазарского районного управления полиции о пропаже сына – подростка Асима Фаиг оглу Агаева.

По его словам, Асим Агаев 2004 г.р. 23 апреля этого года вышел из дома в поселке Мярдякан Хазарского района и не вернулся.

По информации, Асим отправился со своим братом Рафигом Агаевым на станцию метро "Кероглу". С того дня о нем нет никаких известий.

Рост А.Агаева – 120 см, он был одет в черную куртку, джинсы и белые спортивные ботинки. Всех, кто видел мальчика, просят позвонить по номерам (012) 454-22-22, (012) 454-19-17 и (050) 389-70-31.