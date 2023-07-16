В Баку пропал 53-летний мужчина, стоящий на учете в психиатрическом диспансере

Житель поселка Балаханы Сабунчинского района Баку Гахраман Мамед оглу Мамедов, 1970 года рождения, 14 июля покинул место жительства в неизвестном направлении и пропал без вести.

Житель поселка Балаханы Сабунчинского района Баку Гахраман Мамед оглу Мамедов, 1970 года рождения, 14 июля покинул место жительства в неизвестном направлении и пропал без вести.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана, родственники пострадавшего обратились с соответствующим заявлением в 12-й отдел полиции Сабунчинского РУП.

Согласно информации, он был одет в синие джинсовые брюки, зеленую футболку и черные туфли. Рост Г.Мамедова составляет 175 см, волосы седые, глаза карие, телосложение худощавое.

По информации, предоставленной родственниками, пропавший без вести психически болен и стоит на учете в психоневрологическом диспансере, расположенном в поселке Маштага Сабунчинского района.

Располагающих информацией о местонахождении Г.Мамедова просят обратиться в службу "102" МВД или в 12-й отдел полиции по телефонам 012-450- 02-02 и 055-805-93-93.