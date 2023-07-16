О нас

В Баку пропал 53-летний мужчина, стоящий на учете в психиатрическом диспансере

В Баку пропал 53-летний мужчина, стоящий на учете в психиатрическом диспансере Житель поселка Балаханы Сабунчинского района Баку Гахраман Мамед оглу Мамедов, 1970 года рождения, 14 июля покинул место жительства в неизвестном направлении и пропал без вести.
Происшествия
16 июля 2023 г. 22:19
В Баку пропал 53-летний мужчина, стоящий на учете в психиатрическом диспансере

Житель поселка Балаханы Сабунчинского района Баку Гахраман Мамед оглу Мамедов, 1970 года рождения, 14 июля покинул место жительства в неизвестном направлении и пропал без вести.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана, родственники пострадавшего обратились с соответствующим заявлением в 12-й отдел полиции Сабунчинского РУП.

Согласно информации, он был одет в синие джинсовые брюки, зеленую футболку и черные туфли. Рост Г.Мамедова составляет 175 см, волосы седые, глаза карие, телосложение худощавое.

По информации, предоставленной родственниками, пропавший без вести психически болен и стоит на учете в психоневрологическом диспансере, расположенном в поселке Маштага Сабунчинского района.

Располагающих информацией о местонахождении Г.Мамедова просят обратиться в службу "102" МВД или в 12-й отдел полиции по телефонам 012-450- 02-02 и 055-805-93-93.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda ruhi-əsəb dispanserində qeydiyyatda olan 53 yaşlı kişi itkin düşüb

Экслюзивные новости

Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
15 июля 2023 г. 11:56
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
13 июля 2023 г. 12:00
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
13 июля 2023 г. 11:00
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
11 июля 2023 г. 14:20
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
10 июля 2023 г. 14:41
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
10 июля 2023 г. 12:01
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
7 июля 2023 г. 18:57
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
7 июля 2023 г. 14:47
Новый председатель парламента Турции посетит Азербайджан
Новый председатель парламента Турции посетит Азербайджан
7 июля 2023 г. 14:23
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
6 июля 2023 г. 17:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi