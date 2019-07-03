В Баку прокурор запросил срок для мошенника, обманувшего сотрудника министерства

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебное заседание по уголовному делу Эльмара Меликова, обвиняемого в совершении мошенничества в крупном размере.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой прокурор попросил лишить Э.Меликова свободы сроком на 9 лет.

Процесс продлится 10 июля выступлением стороны защиты.

Отметим, что согласно обвинительному заключению, работая в банке, Э.Меликов, злоупотребив доверием Тамиллы Меликовой, обманул ее с целью присвоения имущества. Он проводил денежные махинации путем периодических операций по конвертации валют, давая при этом ложные обещания потерпевшей о ежедневной прибыли.

С этой целью он получил у Т.Микаиловой по частям 280 тыс. манатов, а у Мехмана Аллахвердиева – 180 тыс. манатов.

Напомним, что потерпевший М.Аллахвердиев работает в Министерстве труда и социальной защиты населения.