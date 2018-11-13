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    В Баку прокурор потребовал наказания для бывшего сотрудника компании, совершившего мошенничество в отношении педиатра

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу Джахида Исаева, обвиняемого в мошенничестве.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Шекер Мамедовой завершилось судебное следствие.

    В своем выступлении государственный обвинитель потребовал приговорить обвиняемого к 8 годам лишения свободы.

    Очередное заседание суда назначено на 20 ноября.

    Согласно обвинительному акту, Д.Исаев совершил мошенничество в отношении Фамили Абдуллаевой и Мехрибан Мамедовой. Женщины передали Д.Исаеву в целом 95 тыс манатов, после того как он обещал им заработок с продаж аптекам лекарственных средств из депо. 

    Д.Исаев обвиняется по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) Уголовного кодекса.

    Напомним, что М.Мамедова с 2000 года работает врачом Детской неврологической больницы.

    Некоторое время назад Д.Исаев работал менеджером по продажам в фармацевтической компании Azərfarm.

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