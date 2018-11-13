В Баку прокурор потребовал наказания для бывшего сотрудника компании, совершившего мошенничество в отношении педиатра

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу Джахида Исаева, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Шекер Мамедовой завершилось судебное следствие.

В своем выступлении государственный обвинитель потребовал приговорить обвиняемого к 8 годам лишения свободы.

Очередное заседание суда назначено на 20 ноября.

Согласно обвинительному акту, Д.Исаев совершил мошенничество в отношении Фамили Абдуллаевой и Мехрибан Мамедовой. Женщины передали Д.Исаеву в целом 95 тыс манатов, после того как он обещал им заработок с продаж аптекам лекарственных средств из депо.

Д.Исаев обвиняется по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) Уголовного кодекса.

Напомним, что М.Мамедова с 2000 года работает врачом Детской неврологической больницы.

Некоторое время назад Д.Исаев работал менеджером по продажам в фармацевтической компании Azərfarm.