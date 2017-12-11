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    В Баку прокурор потребовал 96 лет наказания для лиц, арестованных по делу о вооруженном инциденте в ресторане

    Очередное заседание суда назначено на 18 декабря© Report

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось очередное заседание суда по уголовному делу в отношении Бахруза Рафиева, Фуада Аскерова, Тофика Гарамизаде, Музаффара Джафарова, Араза Велиева, Муртуза Тагиева, Самира Аллахьярова, Сулеймана Абдуллаева и Гусейна Гусейнова, обвиняемых в вооруженном инциденте в ресторане "Булаг".

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Новруза Керимова выступил государственный обвинитель.

    В своем выступлении прокурор попросил приговорить Тофика Гарамизаде к 12 годам, Фуада Аскерова к 15 годам и 6 месяцам, Бахруза Рафиева к 13 годам, Музаффара Джафарова к 7 годам и 9 месяцам, Самира Аллахярова к 18 годам, Сулеймана Абдуллаева к 15 годам, Араза Велиева, Муртуза Тагиева и Гусейна Гусейнова к 5 годам лишения свободы каждого.

    Очередное заседание суда назначено на 18 декабря.

    Отметим, что инцидент произошел 21 апреля в ресторане "Булаг" в поселке Бадамдар Сабаильского района. Ф.Аскеров и Б.Рафиев были ранены выстрелом из пистолета, а 30-летний Сулейман Абдуллаев получил ножевые ранения.

    Пострадавших доставили в одну из частных столичных клиник. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции и органов прокуратуры были задержаны жители Баку Тофик Гарамизаде, Гусейн Гусейнов и Бахруз Рафиев и другие.

    По факту в Прокуратуре города Баку возбуждено уголовное дело по ст. 29,120; 221.2.1; 182 и 221.3 УК.

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