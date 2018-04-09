В Баку прокурор попросил сроки для торговцев экстази

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Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу в отношении Алекпера Мамедова, Шамистана Мустафаева и Джалала Гасымова, обвиняемых в контрабандном ввозе в страну крупной партии психотропных веществ.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фаика Ганиева выступил прокурор.

Гособвинитель попросил лишить А.Мамедова свободы на срок 10 лет, Ш.Мустаефава – 8 лет и Дж.Гасымова – 7 лет.

Очередное заседание суда назначено на 16 апреля.

Отметим, что согласно распространенной в прошлом году СГБ информации, в результате проведенной операции был предотвращен незаконный оборот большого количества психотропного вещества - таблеток MDMA (экстази), ввезенных в страну контрабандным путем. 15 марта 2017 года были задержаны Мамедов Алекпер Закир оглы и Мустафаев Шамистан Али оглы, подозреваемые во ввозе в страну подобных психотропных веществ и регулярном незаконном распространении в различных местах скопления молодежи.

Во время расследования были обнаружены и изъяты в большом количестве таблетки психотропного вещества MDMA, а также сильнодействующего препарата "Прегабалин".

После был задержан Джалал Гасымов.

А.Мамедов обвиняется по статьям 206.3.2 (контрабанда группой лиц по предварительному сговору), 234.4.1 (Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров группой лиц по предварительному сговору), Ш.Мустафаев - 29, 234.4.3 (Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров в крупном размере) и Дж.Гасымов - 29, 234 (Попытка незаконного изготовления, производства, приобретения, хранения, перевозки, пересылки либо сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров группой лиц по предварительному сговору).