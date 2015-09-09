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    В Баку произошло убийство

    Совершивший убийство мужчина задержан

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ В Баку произошло убийство.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ).

    Преступление произошло 8 сентября в 01:30 в жилом массиве Савалан поселка Маштага. Расим Гулиев, 1968 года рождения, нанес ножом тяжкие телесные повреждения Мехману Алиеву,  1966 года рождения, вследствие чего тот скончался.

    В результате проведенных сотрудниками 14-го отделения полиции Сабунчинского РУП оперативно-розыскных мероприятий Расим Гулиев был задержан.

    По данному факту ведется расследование. 

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