Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ В Баку произошло убийство.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ).

Преступление произошло 8 сентября в 01:30 в жилом массиве Савалан поселка Маштага. Расим Гулиев, 1968 года рождения, нанес ножом тяжкие телесные повреждения Мехману Алиеву, 1966 года рождения, вследствие чего тот скончался.

В результате проведенных сотрудниками 14-го отделения полиции Сабунчинского РУП оперативно-розыскных мероприятий Расим Гулиев был задержан.

По данному факту ведется расследование.