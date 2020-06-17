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В Баку произошло тяжелое ДТП, есть погибший и раненые

​В Баку произошло тяжелое ДТП, есть погибший и раненые

Этой ночью в Баку произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Report, происшествие произошло в поселке Сахиль Гарадагского района.

У Бакинского завода глубоководных оснований им. Гейдара Алиева столкнулись автомобили марки “BMW” и “Renault”. В результате аварии, водитель первого автомобиля скончался на месте от полученных ранений.

Получившие различные телесные повреждения два человека были госпитализированы бригадой скорой помощи.

К месту происшествия привлечены сотрудники дорожной полиции и спасательные отряды МЧС.

По факту ведется расследование.

Рамин Шахбазов 

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