​В Баку произошло тяжелое ДТП, есть погибший и раненые

Этой ночью в Баку произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает Report, происшествие произошло в поселке Сахиль Гарадагского района.
У Бакинского завода глубоководных оснований им. Гейдара Алиева столкнулись автомобили марки “BMW” и “Renault”. В результате аварии, водитель первого автомобиля скончался на месте от полученных ранений.
Получившие различные телесные повреждения два человека были госпитализированы бригадой скорой помощи.
К месту происшествия привлечены сотрудники дорожной полиции и спасательные отряды МЧС.
По факту ведется расследование.
Рамин Шахбазов