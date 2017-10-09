В Баку произошло серьезное ДТП: есть погибшие - ОБНОВЛЕНО - 2 - ВИДЕО

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***05:05

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Стало известно имя погибшего водителя в ДТП на Тбилисском проспекте в Ясамальском районе столицы.

Как сообщает Report, в результате ДТП погиб уроженец Имишлинского района 1982 г.р. Хагвердиев Халид Алирза оглу.

На место ДТП привлечены сотрудники спасательной службы особого риска МЧС и кинологи.

*** 03:50

Стали известны некоторые подробности ДТП на Тбилисском проспекте в Ясамальском районе.

Как передает Report, скончавшийся во время ДТП водитель грузового автомобиля марки Howo за некоторое время до случившегося говорил со своим отцом по телефону и сказал ему, что не может остановить грузовик.

По словам очевидцев ДТП, сначала вышло из строя колесо грузовика. Водитель при попытке покинуть грузовик попал под его колеса.

Предполагается, что во время ДТП умер еще один человек. На место происшествия привлечена тяжелая техника. Продолжается очистка территории от высыпанного на дорогу песка и поиски предполагаемого второго тела.

Отметим, что часть песка, высыпанного из грузовика, уже убрана. Движение на проспекте частично восстановлено.

*** 02:55

В Баку произошло ДТП.

Как передает Report, инцидент зарегистрирован на Тбилисском проспекте в Ясамальском районе столицы.

Так, перевернулся ехавший по проспекту и груженый песком грузовой автомобиль марки Howo. В результате погиб человек. Его тело было обнаружено в расчлененном виде.

Предполагается, что еще один человек умер в результате ДТП.

На место ДТП привлечены сотрудники спасательной службы особого риска МЧС. В настоящий момент проводится поиск тела второго человека.