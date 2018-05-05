В Баку произошло тяжелое ДТП: 2 человека погибли, 1 пострадал

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Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ В результате аварии, произошедшей в Гарадагском районе Баку, двое человек погибли, один пострадал.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, 4 мая в районе 18 часов на территории Гарадагского района, близ торгового центра "Садарак" управляемый жителем города Баку Адилем Мамедовым автомобиль марки Saipa сначала столкнулся с прицепом встречного грузового автомобиля Mercedes, управляемого жителем Евлахского района Рахманом Мамедовым, а затем с автомобилем Hyundai, управляемым жителем столицы Эмином Мурадовым.

В результате А.Мамедов и его пассажир Ялчин Агаев погибли на месте происшествия, еще один пассажир доставлен в больницу.

По факту Главным следственным управлением ведется расследование.