В Баку произошло тяжелое ДТП, 11 пострадавших

В Баку произошло тяжелое ДТП.
Как сообщает Report, инцидент произошел утром 7 октября на трассе Гала-Пираллахы (около магазина Zirə Bolmarket).
Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи доставила в 3-ю городскую клиническую больницу 11 человек с травмами различной степени тяжести.
Как сообщили в больнице, 9 из 11 пострадавших были отпущены на амбулаторное лечение после оказания первой помощи, лечение двух других продолжается в больнице. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести. Угрозы их жизням нет.
Samirə AbdullayevaАвтор новости