​В Баку произошло страшное ДТП - ФОТО

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ На территории Гарадагского района Баку легковой автомобиль марки “Daewoo” столкнулся с железным ограждением и деформировался. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в результате аварии водителя автомобиля Джаббарова Ясина Черкез оглу придавило в салоне машины. Спасатели освободили водителя из салона автомобиля и передали медикам. Еще двое (мужчина и женщина), погибли на месте аварии. Их трупы были извлечены из деформированного автомобиля и переданы соответствующим структурам.