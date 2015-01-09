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    ​В Баку произошло страшное ДТП - ФОТО

    В результате аварии погибли двое человек

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ На территории Гарадагского района Баку легковой автомобиль марки “Daewoo” столкнулся с железным ограждением и деформировался. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в результате аварии водителя автомобиля Джаббарова Ясина Черкез оглу придавило в салоне машины. Спасатели освободили водителя из салона автомобиля и передали медикам. Еще двое (мужчина и женщина), погибли на месте аварии. Их трупы были извлечены из деформированного автомобиля и переданы соответствующим структурам.

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