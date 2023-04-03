В Баку произошло несколько наездов на пешеходов

В Баку произошло несколько наездов на пешеходов со смертельным исходом.

В Баку произошло несколько наездов на пешеходов со смертельным исходом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МВД.

Отмечается, что 1 апреля около 23:30 на территории поселка Бакыханов неизвестный водитель на автомобиле марки Reno сбил Меликову Симузер Нурмамед гызы (1959 г.р.) и сбежал с места происшествия. Меликова скончалась на месте от полученных травм.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержан Ахмедов Исмет Габиль оглу (1997 г.р.).

По данному факту проводится расследование.

Другой инцидент произошел в этот же день около 22:30 на территории поселка Сабунчу. Неизвестный насмерть сбил пешехода Исмаилова Эльяза Гасан оглу (1956 г.р.) и скрылся с места происшествия.

По данному факту в Управлении полиции Сабунчинского района города Баку проводится расследование.