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    В Баку произошло извержение вулкана

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Наблюдалось извержение грязевого вулкана Айрантокен.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов.

    Согласно информации, 29 марта 2018 года в 21:10 наблюдалось извержение грязевого вулкана Айрантокен на территории Гарадагского района Баку.

    Продолжавшийся около 7 минут процесс извержения сопровождался пламенем и столб огня из кратера поднялся на высоту около 100-150 метров.

    Продукты выброса (брекчии) охватили территорию около 2 га, их толщина колебалась в пределах 0,3-1,2 м.

    На территории вулкана образовались радиальные трещины.

    Отметим, что вокруг грязевого вулкана нет населенных пунктов.

    На данный момент специалисты министерства экологии и природных ресурсов изучают извержение и результаты, проводят соответствующие мониторинги.

    Грязевой вулкан Айрантокен расположен на территории Государственного природного заповедника группы грязевых вулканов Баку и Абшеронского полуострова Азербайджанской Республики.

    Первое извержение вулкана наблюдалось в октябре 1964 года, последнее - в 2008 году.

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