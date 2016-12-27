В Баку произошло ДТП, водитель тяжело ранен

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В Баку столкнулись два легковых автомобиля, есть пострадавшие.

Как сообщает Report, дорожно-транспортное происшествие произошло в Сабунчинском районе.

Согласно информации, в поселке Бакиханова на улице Гурбанова столкнулись автомобиль марки ВMW, управляемый 30-летним Алиевым Джейхуном Рашид оглу, и автомобиль марки Daewoo. В результате аварии Дж.Алиев получил тяжелые телесные повреждения.

Пострадавший на машине скорой помощи доставлен в Городскую клиническую больницу №3.

Назначена экспертиза в связи с ДТП. Проводится расследование.