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    В Баку произошло ДТП, водитель тяжело ранен

    Проводится расследование

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В Баку столкнулись два легковых автомобиля, есть пострадавшие. 

    Как сообщает Report, дорожно-транспортное происшествие произошло в Сабунчинском районе.

    Согласно информации, в поселке Бакиханова на улице Гурбанова столкнулись автомобиль марки ВMW, управляемый 30-летним Алиевым Джейхуном Рашид оглу, и автомобиль марки Daewoo. В результате аварии Дж.Алиев получил тяжелые телесные повреждения. 

    Пострадавший на машине скорой помощи доставлен в Городскую клиническую больницу №3.

    Назначена экспертиза в связи с ДТП. Проводится расследование.

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