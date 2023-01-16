В Баку произошло ДТП со смертельным исходом

В Баку на трассе Бинагади-Мехдиабад произошла авария со смертельным исходом.

В Баку на трассе Бинагади-Мехдиабад произошла авария со смертельным исходом.

Как сообщает Report, в результате столкновения автомобиля марки Mercedes, за рулем которого находилась Хадиджа Аллахвердиева, и автомобиля марки Toyota Prius, которым управлял Рауф Аббасов, пассажирка последнего автомобиля Хумара Гусейнова (1995 г.р.) скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Х.Аллахвердиева была доставлена в Клинический медцентр с травмами различной степени тяжести.

По факту возбуждено уголовное дело.