О нас

В Баку произошло ДТП со смертельным исходом

В Баку произошло ДТП со смертельным исходом В Баку на трассе Бинагади-Мехдиабад произошла авария со смертельным исходом.
Происшествия
16 января 2023 г. 09:29
В Баку произошло ДТП со смертельным исходом

В Баку на трассе Бинагади-Мехдиабад произошла авария со смертельным исходом.

Как сообщает Report, в результате столкновения автомобиля марки Mercedes, за рулем которого находилась Хадиджа Аллахвердиева, и автомобиля марки Toyota Prius, которым управлял Рауф Аббасов, пассажирка последнего автомобиля Хумара Гусейнова (1995 г.р.) скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Х.Аллахвердиева была доставлена в Клинический медцентр с травмами различной степени тяжести.

По факту возбуждено уголовное дело.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda yol qəzası olub, gənc qadın ölüb

Самое читаемое

Завтра в Баку ожидается снег и гололед
Завтра в Баку ожидается снег и гололед
9 января 2023 г. 13:17
В Баку ожидается гололед, снизится видимость
В Баку ожидается гололед, снизится видимость
9 января 2023 г. 11:35
Завтра в Азербайджане ожидаются снег и гололед
Завтра в Азербайджане ожидаются снег и гололед
11 января 2023 г. 13:24
Граждане Азербайджана смогут ознакомиться со своей кредитной историей онлайн
Граждане Азербайджана смогут ознакомиться со своей кредитной историей онлайн
10 января 2023 г. 12:47
Заснеженный Баку 
ФотоЗаснеженный Баку 
9 января 2023 г. 11:06
В Баку полицейский предотвратил попытку нападения на женщину
ФотоВ Баку полицейский предотвратил попытку нападения на женщину
11 января 2023 г. 15:12
После Второй карабахской войны предоставлены услуги 122 тыс. семьям шехидов и участников войны
После Второй карабахской войны предоставлены услуги 122 тыс. семьям шехидов и участников войны
10 января 2023 г. 17:17
Снег затруднил движение транспорта на дороге Шамкир-Гедабей
ФотоСнег затруднил движение транспорта на дороге Шамкир-Гедабей
11 января 2023 г. 14:56
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.01.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.01.2023)
10 января 2023 г. 09:31
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
12 января 2023 г. 22:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi