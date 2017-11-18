В Баку произошло ДТП с летальным исходом

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ В Баку произошло дорожно-транспортное проишествие, в результате которого погиб пешеход.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства внутренних дел, ДТП произошло на улице Тельнова Хатаинского района.

17 ноября в 22 часа житель Баку Мехди Дашдемиров, переходя дорогу, был сбит неизвестным автомобилем. Пешеход скончался на месте ДТП.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников 34-го отделения полиции Хатаинского РУП удалось задержать подозреваемого в наезде на пешехода водителя автомобиля Lexus, столичного жителя Рафика Худиева.