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    В Баку произошло ДТП с летальным исходом

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ В Баку произошло дорожно-транспортное проишествие, в результате которого погиб пешеход.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства внутренних дел, ДТП произошло на улице Тельнова Хатаинского района.

    17 ноября в 22 часа житель Баку Мехди Дашдемиров, переходя дорогу, был сбит неизвестным автомобилем. Пешеход скончался на месте ДТП.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников 34-го отделения полиции Хатаинского РУП удалось задержать подозреваемого в наезде на пешехода водителя автомобиля Lexus, столичного жителя Рафика Худиева.

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