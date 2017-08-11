В Баку произошло ДТП с летальным исходом

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Report, происшествие зарегистрировано на улице Рустама Рустамова в Сабунчинском районе. Автомобиль марки Mercedes столкнулся с автомобилем марки Hyundai. В результате ДТП погиб один человек. Еще три человека - Насими Наби оглу Аббасов, Орхан Эльчин оглу Мамедов, Намиг Умуд оглу Гюльмамедов в тяжелом состоянии были доставлены в городскую больницу №3.

В настоящее время Сабунчинская районная полиция выясняет точные причины инцидента.

Фото: Руслан Мамедов